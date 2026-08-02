Армия Израиля заявила об убийстве трех палестинских радикалов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех радикалов в секторе Газа, сообщила пресс-служба ведомства. По данным ЦАХАЛа, они пытались совершить теракты против израильских военнослужащих.

В пресс-релизе ЦАХАЛа уточнили, что речь идет об Алае Имаде Хамисе Тарамсе из радикальной группировки «Армия ислама», Хасане Ибрагиме Шехадехе Кахмане из организации «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Они погибли при ударе израильской армии по городу Газа.

Еще один человек, Ахмад Худар, командир батальона «Джабалия» палестинского движения «Хамас», погиб на прошлой неделе. Тогда ЦАХАЛ нанес удар по северу сектора Газа. Израильская армия добавила, что ее войска остаются на занимаемых позициях «для устранения любой угрозы».

В ночь на 31 августа президент США Дональд Трамп объявил о достижении окончательного соглашения о разоружении радикальных группировок, действующих в секторе Газа. Согласно договоренностям, «Хамас» и другие исламистские организации сдадут оружие и позволят демонтировать их многокилометровую тоннельную систему. Израиль после разоружения группировок обязался вывести войска из анклава.