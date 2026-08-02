Жертвами стрельбы в ресторане в Айдахо стали три человека

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в ресторане In-N-Out Burger в Твин-Фолсе (штат Айдахо). В результате погибли три человека, еще семь — получили ранения и были доставлены в больницы. Как сообщает AP, стрелявший покончил с собой.

Инцидент произошел в субботу вечером. Очевидцы рассказали, что мужчина заехал на парковку у недавно открывшегося ресторана In-N-Out Burger в оживленном районе города рядом с торговым центром и кинотеатром. Он достал оружие с длинным стволом, похожим на винтовку типа AR-15, начал ею хаотично размахивать и беспорядочно стрелять по машинам в очереди на заказ, по припаркованным автомобилям и оказавшимся поблизости людям.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила стрелка мертвым. Как указывают полицейские, по всем признакам мужчина убил себя сам. Полиция сообщает, что из семи раненых несколько человек находятся в критическом состоянии. Среди погибших один сотрудник ресторана. Личность стрелка устанавливается. Его мотивы пока неизвестны. В расследовании принимают участие сотрудники ФБР.

По данным ФБР, в 2025 году в США произошло 34 случая стрельбы, это на 42% больше, чем годом ранее. В результате этих случаев 47 человек погибли, 166 — пострадали.

Алена Миклашевская