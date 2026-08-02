Два вертолета столкнулись при тушении пожаров в Греции

Два пожарных вертолета столкнулись во время тушения лесных пожаров к западу от Афин. Об этом сообщило греческое пожарное управление, передает Reuters.

Столкновение произошло в окрестностях Псаты. Там сейчас ведется поисково-спасательная операция. По данным пожарной службы, в каждом вертолете было по два члена экипажа. Об их состоянии не сообщается. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

По данным BBC, из-за лесных пожаров в Греции тысячи человек были эвакуированы. Например, на острове Крит число эвакуированных достигло 8 тыс. человек. Пожары также вспыхнули на островах Парос, Андрос и Калимнос. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что из-за сильного ветра скоростью до 100 км/ч пожарные вертолеты не могут безопасно тушить возгорания.