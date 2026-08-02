Масоны в Британии начали привлекать молодежь в свои ряды

Объединенная Великая Ложа масонов Англии начала привлекать молодежь в свои ряды, сообщила Financial Times. Для этого масоны делают свою организацию более открытой для общества, проводят мероприятия в университетах и дни открытых дверей.

Главный секретарь Объединенной Великой Ложи Англии Эдриан Марш рассказал газете, что привлечение новых членов необходимо «для долгосрочного благосостояния организации». По его данным, из-за повышения прозрачности организации в нее все чаще вступает молодежь — процент новых участников до 40 лет вырос до 47%. В 2020 году он составлял 45%. По словам секретаря, членство в масонской ложе — «признак респектабельности», однако организация страдает от нехватки молодых участников по меньшей мере 50 лет.

Опрошенные молодые члены ложи рассказали, что их привлекла история объединения, офлайн-общение с другими участниками и торжественные собрания лож. На них масоны практикуют тайные рукопожатия и эзотерические ритуалы, которые раскрываются участникам организации по мере их продвижения по иерархии. Как отмечает FT, Масонский зал молодые люди также используют для коворкинга и других встреч.

FT пишет, что сейчас в Англии и Уэльсе около 175 тыс. членов масонской ложи. Это значительно меньше пикового значения в 500 тыс. человек в середине XX века. Большинство масонов — мужчины. Однако женщинам разрешено вступать в общество с начала прошлого века.