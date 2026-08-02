Уровень реки Туры в Тюмени продолжает повышаться

Уровень воды в реке Туре в Тюмени за сутки вырос на 4 см и достиг 896 см, сообщил в воскресенье, 2 августа, глава региона Александр Моор. На реке Пышме у села Богандинского прирост составил 15 см, до 599 см. Интенсивность паводка снижается, но до отметки «неблагоприятное явление» остался 1 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал губернатора Тюменской области Фото: Телеграм-канал губернатора Тюменской области

Из-за подъема воды подтоплен 121 жилой дом. Эвакуированы 53 человека, включая девять детей. В пунктах временного размещения находятся 38 человек, остальные остановились у родственников. Пострадавшим от наводнения выплатят единовременную материальную помощь в размере 15 675 руб. Заявки на ее получение уже подали более 400 человек.

Из-за паводков в городе возникли проблемы с водоснабжением — жители жаловались на неприятные цвет и запах воды. По фактам обращений Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В городе организованы точки раздачи питьевой воды. Сейчас их 45, а всего вместе со стационарными колонками и пунктами при социальных учреждениях — более ста, часть из них — мобильные.

В город и округ прибыла дополнительная техника из разных частей юга области, цистерны прошли санитарную обработку. Машины покидают места раздачи только на дозаправку и работают с 10 до 22 часов. В городе также запустили проект «Чистая вода» — предприниматели снизили цену на воду в среднем в пять раз.

При этом «Росводоканал Тюмень» приступил к дополнительной очистке воды по технологии аэрации — воду искусственно насыщают кислородом, который окисляет загрязнения. Метод, ранее применявшийся для обезжелезивания подземной воды на Велижанских сооружениях, впервые тестируется для очистки речной воды.

Технология была предварительно апробирована в Тюменском индустриальном университете. Лабораторные испытания подтвердили эффективность аэрации для удаления запаха и очистки от загрязнений. Как отметил главный технолог компании Аркадий Фомин, уже наблюдаются увеличение концентрации кислорода и отсутствие загазованности в помещениях.

Анна Капустина, Екатеринбург