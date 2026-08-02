В поле под Омском вспыхнул пожар после падения сбитого БПЛА

В Омской области после сбития силовыми структурами беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание поля в окрестностях города Омска. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По словам главы региона, после работы средств противовоздушной обороны обломки сбитого дрона упали в поле, что и спровоцировало пожар. На месте происшествия уже работают пожарные службы. Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее господин Хоценко объявил в регионе режим беспилотной опасности и призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В связи с угрозой был отменен запланированный вечерний концерт, посвященный Дню области и города. Последние данные уточняют отсутствие новых очагов возгорания, однако работы по тушению продолжаются.