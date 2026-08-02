Силы ПВО отражают атаку на Омскую область

В Омской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил об этом в Telegram-канале.

«Силы ПВО Министерства обороны России отражают атаку беспилотников по территории Омской области. Будьте бдительны, соблюдайте меры предосторожности»,— написал глава области. В связи с угрозой он принял решение отменить все вечерние мероприятия, включая концерт на Соборной площади, на котором должны были выступить Виктория Дайнеко и Mary Gu.

Оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности в 16:30 мск. Господин Хоценко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.