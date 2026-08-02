В Омске отменили вечерний концерт по случаю Дня города из-за атаки БПЛА

В Омске отменили все вечерние мероприятия, приуроченные ко Дню города и присвоению статуса Культурной столицы России 2026 года. В их числе оказался концерт на Соборной площади, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Мах.

Глава региона заявил, что силы ПВО Минобороны отражают атаку беспилотников на область. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и сообщать о происшествиях по номеру 112.

На фоне атаки Омский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетов. Два рейса — из Санкт-Петербурга и Москвы — были отправлены на запасной аэродром в Новосибирске.