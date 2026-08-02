Доля офисов до 500 кв. м в структуре продаж выросла в 2,4 раза

На помещения до 500 кв. м пришлось 29% сделок по продаже офисов в Москве в январе-июне, это в 2,4 раза больше чем годом ранее. Спрос на маленькие офисы формируют частные инвесторы, ищущие инструменты вложения капитала. Но небольшие офисы располагаются в основном в удаленных районах и пользуются ограниченным спросом со стороны конечных пользователей.

Конечная цель большинства покупателей-инвесторов — получение арендного дохода или перепродажа. Но сдать небольшие офисы или подобрать им нового собственника может оказаться непросто.

Подробности — в материале «Бизнес-центры нарезались».