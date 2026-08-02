Оптовые цены на курятину снизились на 6,3% за две недели

Рост оптовых цен на курятину в России сменился снижением, за 14 дней стоимость тушки бройлера потеряла 6,3%, составив 222 руб. за 1 кг. Это связано в том числе с выходом на рынок мелкой птицы. Производители сокращают рацион бройлерам, стараясь сэкономить. Коррекция оптовых пока не сказывается на рознице: здесь за месяц курица подорожала на 8%.

Эксперты считают, что ценовые максимумы в этом году рынок курятины уже прошел, и в дальнейшем стоимость мяса птицы продолжит мягко снижаться. Однако рентабельность птицеводства остается крайне низкой. Это не стимулирует производителей наращивать объемы, а значит, на рынке не будет расти и предложение. В результате в перспективе курятина может снова начать дорожать.

Подробности — в материале «Тушки низкого полета».