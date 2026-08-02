В Москве из-за сильной жары начали раздавать бесплатную воду

Московский департамент транспорта начал бесплатно раздавать пассажирам воду из-за жаркой погоды. В воскресенье на транспортных объектах планируют выдать более 3 тыс. бутылок и стаканчиков с питьевой водой.

Раздача организована на нескольких станциях метро, включая «Измайловскую», «Фили», «Багратионовскую», «Кунцевскую», «Филевский парк», «Студенческую», «Кутузовскую», «Пионерскую» и «Выхино». Бесплатную воду также можно получить на автовокзалах «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота».

Кроме того, воду выдают пассажирам «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах у станции метро «Ховрино» и на автобусах Домодедовского направления. На станциях МЦД и вокзалах к акции подключились сотрудники ЦППК и МТППК, а на электросудах пассажирам доступна вода из кулеров.

По данным синоптиков, в Москве воздух в течение дня прогреется до 29–31 градуса, в Подмосковье — до 27–32 градусов. Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые могут продолжиться ночью, после чего температура опустится до 17–19 градусов.