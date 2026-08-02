The Sunday Times: Фил Коллинз «открыт для идеи четвертого брака»

Один из самых известных и самых успешных музыкантов XX века 75-летний Фил Коллинз, не против жениться в четвертый раз. Он дал понять это в своем интервью, которое опубликовала The Sunday Times. «Я бы хотел в кого-то снова влюбиться,— цитирует его газета.— Мне бы хотелось отношений». Однако на вопрос, думает ли он, что это и на самом деле случится, музыкант ответил: «Думаю, для этого уже слишком поздно. У меня не очень активная социальная жизнь. Я мало куда выхожу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фил Коллинз (2019 год)

Фото: Christoph Schmidt / dpa Picture-Alliance / AFP Фил Коллинз (2019 год)

Фото: Christoph Schmidt / dpa Picture-Alliance / AFP

Певец был женат трижды, и у него пять детей. В настоящее время он живет в Швейцарии практически в одиночестве: вместе с ним в доме проживает только медсестра. По его собственным словам, он почти все время проводит за телевизором.

В интервью он признался, что, кроме того, мечтает играть, хотя и понимает, что в 75 лет это невозможно. «Я бы хотел играть и сейчас. Это же моя жизнь. С тех самых пор, когда мне подарили барабан в три года. Я всегда хотел заниматься только этим»,— сказал музыкант.

Господин Коллинз, который в ноябре будет включен в «Зал славы рок-н-ролла», как напоминает газета, является одним из всего трех исполнителей, которые продали по 100 млн дисков и в составе группы (Genesis), и в качестве сольного исполнителя.

Карьера Коллинза в Genesis началась в 1970 году. Его первый сольный альбом вышел в 1981 году. Его прощальный тур в качестве сольного исполнителя прошел в 2017–2019 годах, в 2021–2022 годах состоялся прощальный тур Genesis. В обоих принимал участие в качестве ударника его сын Николас, которому сейчас 25 лет.

Андрей Келекеев