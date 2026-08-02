ОПЕК+ решила увеличить сентябрьскую квоту России на добычу нефти на 62 тыс. б/с

Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре на 62 тыс. баррелей в день — до 9,949 млн б/с. Такое решение на заседании приняли страны-участницы сделки ОПЕК+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В заседании участвовали представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. В целом страны ОПЕК+ повысят объемы добычи нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в день. Следующее заседание участников объединения состоится 6 сентября.

Ранее о том, что члены ОПЕК+ планируют повысить в сентябре квоты на добычу нефти на 188 тыс. баррелей в день, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Позже, по данным агентства, объединение приостановит повышение квот.