ОПЕК+ повысила сентябрьские квоты на добычу нефти на 188 тыс. баррелей в день

Семь стран-участниц ОПЕК+, включая Россию, приняли решение повысить объемы добычи нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в день. Страны-экспортеры договорились об этом на заседании, указывается в пресс-релизе объединения.

В совещании, помимо представителей России, приняли участие делегации Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. ОПЕК+ подтвердила свою приверженность стабильности рынка, отмечается в публикации. Следующее заседание участников объединения запланировано на 6 сентября.

Ранее о том, что члены ОПЕК+ планируют повысить в сентябре квоты на добычу нефти на 188 тыс. баррелей в день, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Позже, по данным агентства, объединение приостановит повышение квот.