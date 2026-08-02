Минобороны Румынии сообщило о воздушной цели у границы с Украиной

Министерство национальной обороны Румынии зафиксировало неопознанный воздушный объект вблизи речной границы с Украиной в уезде Тулча. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Х.

Радиолокационная система министерства обнаружила цель, после чего Национальный Военный Командный Центр оперативно уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям для введения мер по оповещению населения.

В уезде Тулча была включена система экстренного оповещения RO-Alert, предупредившая местных жителей об угрозе воздушного нападения. Сигнал тревоги был отменен, когда объект исчез с радаров и не пересек воздушное пространство Румынии.

Представители Минобороны подчеркнули, что в сложившейся геополитической обстановке своевременное информирование граждан о потенциальных угрозах остается приоритетной задачей. О природе и происхождении воздушной цели официальных данных не предоставлено.

Ранее в приграничных с Украиной районах Румынии неоднократно обнаруживали обломки беспилотных летательных аппаратов.