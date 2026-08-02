Постпред России при ОДКБ: Россия заинтересована в дружбе с Арменией

Россия намерена сохранить дружественные отношения с Арменией, несмотря на заморозку участия республики в ОДКБ. Об этом заявил «РИА Новости» постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

По словам господина Васильева, позиция Москвы основана на многовековых связях двух стран и истории их взаимоотношений. Дипломат также отметил, что и у других участников ОДКБ есть собственные интересы и традиционно сложившиеся контакты с Ереваном.

Армения приостановила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер-министр Никол Пашинян допускал возможность выхода страны из организации, если того потребуют обстоятельства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения уже два года не перечисляет взносы в бюджет ОДКБ. Он также сообщил, что страны-участницы объединения рассмотрят применение к Еревану положений устава, которые могут повлечь ограничение прав Армении в организации или даже ее исключение.