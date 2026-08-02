Режим беспилотной опасности введен в Омской области

В Омской области был введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в Мах.

По данным Министерства обороны России, была зафиксирована угроза с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региона попросил жителей соблюдать меры безопасности и сообщать обо всех происшествиях по телефону 112.

В связи с этим был временно закрыт омский аэропорт. Пресс-служба воздушной гавани подтвердила, что прием и отправление воздушных судов ограничены для обеспечения безопасности полетов. На момент введения режима был задержан только один рейс в Казань. Пассажирам рекомендовали внимательно слушать объявления и следить за статусом рейсов на электронных табло и сайте аэропорта aeroomsk.ru. После снятия ограничений обслуживание будет возобновлено.