Почти 33,7 тысячи собак и кошек маркировали нижегородцы с 2025 года

С марта 2025 года, когда в Нижегородской области начали маркировать собак и кошек, в подсистему «Хорриот» ФГИС «ВетИС» внесены данные о почти 33,7 тыс. домашних питомцев. Об этом «Ъ-Приволжье», сообщили в региональном комитете ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Там уточнили, что на текущий момент внесены данные о 29,13 тыс. собак и о 4,56 тыс. кошек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2024 года правительство Нижегородской области утвердило дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, предусматривающие обязательную регистрацию собак. Выбор средства маркирования — клеймение, электрометки, бирки или вживляемые микрочипы — оставлен на усмотрение владельца.

Галина Шамберина