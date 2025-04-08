Жители Нижнего Новгорода за месяц маркировали 341 животное

В Нижнем Новгороде за первый месяц с начала регистрации домашних животных маркировали 341 питомца. Об этом сообщили в госучреждении «Госветуправление г. Нижний Новгород» 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран чипирование собаки в госветклинике Нижнего Новгорода

Фото: госветуправление Нижнего Новгорода чипирование собаки в госветклинике Нижнего Новгорода

Фото: госветуправление Нижнего Новгорода

Услугу по маркированию животных с присвоением уникального номера ветеринары Госветслужбы начали оказывать с 1 марта 2025 года. Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре прошлого года правительство Нижегородской области утвердило дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, предусматривающее обязательную регистрацию собак.

Выбор средства маркирования — клеймение, электрометки, бирки или вживляемые микрочипы — оставлено на усмотрение владельца.

Регистрацию необходимо делать при достижении питомцем трехмесячного возраста. Ветеринар пропишет в реестре вид, породу, пол, окрас, кличку животного, а также дату рождения, место содержания и полные данные владельца.

В ветуправлении подчеркнули, что процедура чипирования безболезненная: это укол под лопатку с введением микрокапсулы, которая в дальнейшем не доставляет питомцам никаких неудобств.

Перед маркированием домашних животных их в обязательном порядке необходимо вакцинировать против бешенства. В каждой госветклинике района разработан график бесплатной вакцинации, уточнить время посещения можно по телефону: 439-45-64.

Галина Шамберина