Силы ПВО России сбили за сутки более 1,1 тыс. беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило, что за последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 1158 беспилотников самолетного типа в зоне специальной военной операции. Кроме того, сбиты шесть управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

В ведомстве отметили, что усиленная работа ПВО позволила отражать атаки беспилотников более чем в 16 регионах России, а также над Азовским и Черным морями. Ночные удары стали одними из самых массированных за год, при этом в отдельных областях, таких как Саратовская, Ростовская и Брянская, силы ПВО уничтожили сотни дронов. В частности, в Ростовской области было сбито около 150 беспилотников, в Брянской — 175.

Кроме поражения воздушных целей, российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по логистическим центрам и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Для этого применялись оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.