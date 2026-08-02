Прокуратура Приморья контролирует ликвидацию последствий ливней и паводка

В Приморском крае из-за ливней и паводка затопило частные дома и участки. В нескольких муниципалитетах ввели режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обильные дожди прошли по Приморскому краю 30-31 июля. Наиболее разрушительным паводок оказался в Анучинском, Яковлевском, Чугуевском, Партизанском и Спасском округах. Кроме того, в Хасанском, Хорольском и Шкотовском муниципалитетах нарушено транспортное сообщение.

На места подтоплений незамедлительно выехали прокуроры, они координируют работу по ликвидации последствий стихии. Отдельное внимание уделяется оценке нанесенного частной собственности ущерба, а также оперативному устранению повреждений на дорогах, отметили в ведомстве.

В Анучинском округе частично обрушился объездной мост. Прокуратура начала проверку обстоятельств обрушения. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законов о безопасности дорожного движения, содержании и эксплуатации автомобильных дорог.