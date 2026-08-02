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Лантратова помогла родственникам найти раненого бойца СВО

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова при содействии Министерства обороны РФ помогла семье найти раненого участника СВО. К омбудсмену обратилась супруга бойца из Сахалинской области, который получил тяжелые ранения, после чего связь с ним была утрачена. Об этом госпожа Лантратова написала в Telegram.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совместно с уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко Яна Лантратова направила срочный запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны. Благодаря оперативному взаимодействию ведомств удалось выяснить местонахождение военнослужащего.

По полученным данным, боец проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Родным разъяснили порядок дальнейших действий, включая возможность организации встречи с ним. Ситуация находится под личным контролем Яны Лантратовой.

Омбудсмен подчеркнула, что подобные обращения рассматриваются в приоритетном порядке, а механизмы поиска пропавших военнослужащих продолжают совершенствоваться. Сейчас родственники поддерживают связь с медицинским учреждением и информированы о ходе лечения и реабилитации бойца.

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