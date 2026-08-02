Москвичей предупредили о жаре до +31°С в воскресенье

Воздух в столице прогреется сегодня до +29…+31°С. В Московской области температура поднимется до +27…+32°С. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст. — около нормы, отметил синоптик. По его словам, в регионе сохранится солнечная, сухая и жаркая погода с температурой, которая приблизится к максимуму нынешнего лета.

Вечером, по его словам, из-за прихода холодного атмосферного фронта могут пройти кратковременные дожди и грозы. Они могут продолжится и в ночь на понедельник, температура опустится до +17…+19°С. Завтра осадков не ожидается. Днем температура составит от +24 до +26°С.