Двое детей погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Сообщение о возгорании на площади 10 кв. м поступило в 8:26, а ликвидация огня была завершена к 9:05, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в Мах.

К тушению привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. В результате происшествия погибли двое детей. Также пострадала женщина, которую госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло внутри квартиры, где и обнаружили тела погибших детей. Спасателям удалось оперативно локализовать и полностью потушить пожар.