Ковальчук: в Брянской области за сутки сбили 175 беспилотников ВСУ

За последние сутки над Брянской областью силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 175 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале.

В ликвидации дронов участвовали подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», оперативно-следственные группы Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также специальные подразделения Росгвардии по Брянской области.

Также среди происшествий за сутки — атака украинским дроном маршрутного микроавтобуса «Газель» в Брянской области, в результате чего пострадали три человека. В целом, по региону данных о разрушениях и других пострадавших не поступало.