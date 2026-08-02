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Путин поздравил десантников с днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, что в ВДВ всегда служили люди с сильным характером, высокой выучкой и особым чувством товарищества. Он также напомнил о заслугах создателей десантных войск и подвиге ветеранов.

Путин отдельно выделил действия десантников, которые участвуют в специальной военной операции и, по его оценке, проявляют мужество и решительность на наиболее сложных направлениях.

Президент выразил уверенность, что личный состав ВДВ и дальше будет успешно выполнять поставленные задачи и вносить вклад в обороноспособность и безопасность страны.

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