Путин поздравил десантников с днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, что в ВДВ всегда служили люди с сильным характером, высокой выучкой и особым чувством товарищества. Он также напомнил о заслугах создателей десантных войск и подвиге ветеранов.

Путин отдельно выделил действия десантников, которые участвуют в специальной военной операции и, по его оценке, проявляют мужество и решительность на наиболее сложных направлениях.

Президент выразил уверенность, что личный состав ВДВ и дальше будет успешно выполнять поставленные задачи и вносить вклад в обороноспособность и безопасность страны.