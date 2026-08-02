В Тюмени уровень воды в Туре за сутки вырос еще на 4 см

Уровень воды в реке Тура в Тюменской области за последние сутки поднялся еще на 4 см и достиг отметки 896 см, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram.

Параллельно продолжает расти уровень воды в реке Пышме в районе села Богандинского, где за сутки он увеличился на 15 см и составил 599 см. До отметки «неблагоприятное явление» остается всего 1 см. При этом специалисты отмечают снижение интенсивности паводка на Пышме.

Из-за подъема воды в регионе подтоплен 121 жилой дом, что привело к эвакуации 53 человек, включая девять детей. Из них 38 человек разместили в трех пунктах временного размещения, остальные нашли приют у родственников.

Губернатор Александр Моор заверил, что ситуация находится под его личным контролем. Продолжается прием заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15,5 тыс. руб. на каждого пострадавшего. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня был введен 28 июля в связи с паводковой ситуацией.

Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальной информацией. По данным, уровень воды в Туре начал резко расти с середины июня, 25 июля превысил критическую отметку в 850 см, а ситуация остается сложной.