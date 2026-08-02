Reuters: CША и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию

Глава японского Минфина Сацуки Катаяма объявит завтра, что США и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию, чтобы остановить падение иены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.

По словам источников на рынке ценных бумаг, японские и американские власти провели серию операций по скупке иены. Меры призваны укрепить курс японской валюты, которая достигла по отношению к доллару самого низкого с 1986 года уровня.

Основная причина разрыва — увеличение разницы между ключевыми ставками в США и Японии, отмечается в публикации. Несколько дней назад Банк Японии принял решение сохранить ставку на уровне 1%. Федеральная резервная система США при этом придерживается более жесткой кредитно-денежной политики.

Глава Минфина США Скотт Бессент на прошлой неделе заявил, что иена «кажется очень недооцененной». По сведениям Reuters, на пятничном заседании кабмина он держал в руках блокнот с пометкой о необходимости «купить японские иены на сумму $5-10 млрд».