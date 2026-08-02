Белоусов поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 2 августа. Поздравление опубликовано на официальном сайте Минобороны РФ.

Господин Белоусов подчеркнул, что десантники сохраняют верность воинскому долгу и присяге, проявляя исключительную отвагу, самоотверженность и высокий профессионализм в ходе военных конфликтов, антитеррористических операций и миротворческих миссий. Они обладают отличной физической и боевой подготовкой, умело используют современное вооружение и технику, что позволяет эффективно выполнять задачи в условиях специальной военной операции (СВО).

Министр отметил, что 111 военнослужащих ВДВ были удостоены звания Героя Российской Федерации с начала СВО за проявленное мужество и героизм. Девиз войск «Никто, кроме нас!» отражает предназначение десантников – выполнять ответственные и сложные задачи на самых опасных участках.

Особое внимание господин Белоусов уделил ветеранам ВДВ, чьи опыт и знания передаются молодому поколению, воспитывая настоящих патриотов. Он пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья и новых побед.