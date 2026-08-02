Президент Армении принял отставку правительства

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отставке правительства республики. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Отставка кабинета произошла в соответствии с Конституцией в первый день работы Национального собрания нового созыва, сформированного по итогам парламентских выборов 7 июня. О предстоящем сложении полномочий ранее сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Господин Пашинян отметил, что действующие министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. По его словам, после представления парламентским большинством кандидатуры нового премьер-министра президент должен незамедлительно назначить ее в соответствии с конституционной процедурой.

В воскресенье Национальное собрание Армении девятого созыва приступило к работе. Ожидается, что парламентское большинство в тот же день внесет кандидатуру главы правительства.