Католикос всех армян впервые не выступил на открытии первой сессии парламента

Католикос всех армян Гарегин II не выступил с приветственной речью на открытии первой сессии армянского парламента. Согласно армянскому законодательству, на данном мероприятии имеют право говорить президент и католикос всех армян. На мероприятии выступил только президент Ваагн Хачатурян, передает «Sputnik Армения». Это первый раз в истории современной Армении, когда парламент нового созыва начал работу без благословения католикоса.

Отсутствие католикоса вызвало недовольство у оппозиции. Лидер фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян спросил: «Где армянский патриарх?». Обстановка обострилась, и председательствующий старейший депутат Князь Гасанов пригрозил применением мер в случае продолжения беспорядков.

Ситуация развивается на фоне напряженного конфликта между властями Армении и Армянской апостольской церковью. В стране были задержаны четыре иерарха церкви и меценат Самвел Карапетян, что церковь и армянская диаспора считают незаконными преследованиями. Кроме того, против католикоса Гарегина II возбуждено уголовное дело по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим епископом Арманом Сарояном.

Ранее господин Сароян был лишен сана и снят с должности после присоединения к антицерковной кампании премьер-министра Никола Пашиняна. Суд запретил церкви препятствовать деятельности Сарояна, однако он обратился с иском о восстановлении в должности.