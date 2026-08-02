В промзоне Уфы начался пожар после атаки БПЛА

Беспилотники пытались атаковать предприятия Башкирии. По словам главы региона Радия Хабирова, силы Министерства обороны России, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРС» сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Один из беспилотников сбит над промзоной Уфы, сообщил господин Хабиров. «Начался пожар, приступили к его тушению», — написал он, отметив, что пострадавших нет.

В Башкирии четвертый день подряд объявляют об опасности атак БПЛА. Вчера беспилотники упали в уфимской промзоне.

Идэль Гумеров