Беспилотники упали в уфимской промзоне

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать Уфу. Как сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, нападение отражено, никто не пострадал и не погиб.

«Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет», — рассказал руководитель региона.

О беспилотной опасности власти Башкирии объявили в 9:35 утра по местному времени, о снятии режима «Беспилотная опасность» — спустя три часа.

Идэль Гумеров