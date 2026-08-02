ВСУ 104 раза за сутки атаковали Белгородскую область

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в Telegram о 104 атаках украинских военных на регион за минувшие сутки.

Удары были направлены по территории 15 муниципалитетов, включая Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Силы противовоздушной обороны и другие подразделения региона сбили и подавили 204 беспилотника противника. Помимо дронов, враг совершил 12 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также семь раз сбросил взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов.

В результате атак были ранены 14 человек, семь из них госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Врио губернатора подчеркнул, что погибших нет и, при необходимости, пострадавшим будет оказана дополнительная помощь.