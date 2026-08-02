В Курской области за сутки сбили 112 беспилотников ВСУ

В течение суток с 9:00 1 августа до 9:00 2 августа средства противовоздушной обороны Курской области уничтожили 112 беспилотных летательных аппаратов ВСУ различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Мах.

Кроме перехвата дронов, по отселенным районам в Курской области было нанесено 70 артиллерийских ударов. Семь раз украинские беспилотники атаковали регион с использованием взрывных устройств.

В результате обстрелов трое мирных жителей получили ранения: 62-летний мужчина в селе Вишнево Беловского района, 68-летний мужчина в городе Рыльске и 42-летняя женщина в Курчатовском районе. Погибших нет.

Атаки повредили материальные объекты. В селе Ольховка Хомутовского района повреждены фасад и остекление автозаправочной станции, а также автомобиль. В Вишнево пострадали два жилых дома. В Рыльске разрушены фасад и остекление музыкальной школы, а также поврежден автомобиль осколками.