Посла поставили на паузу

Назначение нового посла Франции в США оказалось предметом дипломатического спора. Поводом стала резкая публикация французской миссии при ООН, на которую обиделись в администрации Дональда Трампа. Теперь Вашингтон не хочет выдавать агреман Орельену Лешевалье — близкому к Эмманюэлю Макрону дипломату, которого Париж прочил на смену нынешнему послу. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орельен Лешевалье

Фото: Ludovic Marin / Reuters Орельен Лешевалье

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Орельен Лешевалье, бывший советник Елисейского дворца, а ныне руководитель аппарата министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро, должен был в сентябре сменить нынешнего посла Франции Лорана Били, который занимает этот пост в Вашингтоне с февраля 2023 года. Но теперь его приезд откладывается из-за недовольства американских властей.

Причиной раздражения США стал не сам 49-летний кандидат, опытный дипломат, который уже провел три года (2007–2010) в Соединенных Штатах в качестве политического советника французского посольства. Поводом послужило голосование 24 июля в Генеральной ассамблее ООН по вопросу о мандате верховного комиссара ООН по правам человека австрийца Фолькера Тюрка. Соединенные Штаты выступили против продления его полномочий. Среди причин называлась, в частности, его критика действий Израиля в секторе Газа, а также призывы расследовать случаи гибели людей в результате действий американских миграционных служб.

В результате американская позиция по поводу Фолькера Тюрка оказалась сходной с позицией государств, которые сам Вашингтон не считает образцом демократии. Именно этим воспользовалась французская миссия, которой руководит постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон, чтобы упрекнуть союзников.

Публикация в социальной сети X гласила: «Соединенные Штаты когда-то были образцом в области прав человека. Сегодня это уже не так. Теперь они оказались в изоляции вместе с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией. И мир больше их не слушает».

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа не скрывал своего возмущения. Реакция последовала быстро — американские представители покинули заседание Совета Безопасности ООН, когда слово получил француз. После этого вопрос об агремане для будущего французского посла в Вашингтоне неожиданно оказался связан с этим конфликтом.

По данным Reuters, американские чиновники рассматривали возможность задержать или даже заблокировать назначение Лешевалье, объясняя это «безответственной и неуважительной риторикой» французской стороны.

США редко используют процедуру согласования послов как инструмент публичного давления. Речь идет скорее о попытке послать Парижу политический сигнал.

Кандидатура Орельена Лешевалье лишь усиливает символическое значение конфликта. Это один из наиболее близких к Эмманюэлю Макрону дипломатов. Они познакомились еще на лекциях по политологии в Институте политических исследований Парижа (Sciences Po), затем вместе учились в Национальной школе администрации. Их пути вновь пересеклись в 2017 году, когда Лешевалье отвечал за международное направление президентской кампании Макрона, а после его победы стал одним из ключевых сотрудников дипломатической команды Елисейского дворца.

Профессиональная специализация Лешевалье связана в том числе с Африкой — направлением, которое занимает особое место во французской дипломатической традиции и исторически обозначалось понятием Francafrique. В 2019 году он был назначен послом Франции в Южно-Африканской Республике, одновременно получив аккредитацию в Лесото и Малави.

Однако именно в последние годы Франция потеряла значительную часть своего влияния в Сахеле. После военных переворотов Париж был вынужден вывести свои силы из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Старые политические связи с рядом африканских государств ослабли, а место Франции начали занимать другие страны, прежде всего Россия, Китай и Турция. Едва ли за это несет личную ответственность Лешевалье, но, так или иначе, его дипломатическая карьера совпала с периодом общего кризиса французской политики в Африке.

Вероятнее всего, США в итоге одобрят кандидатуру посла. В конце концов, и американские дипломаты во Франции не отказывали себе в удовольствии критиковать политику страны. После смерти правого активиста Кантена Деранка в Лионе посольство США в Париже выразило возмущение «ростом насилия со стороны ультралевых», и американский посол Чарльз Кушнер, сват Дональда Трампа, даже был вызван в МИД для объяснений, однако проигнорировал это приглашение.

Для Франции сейчас, вероятно, важнее не выиграть спор вокруг одной дипломатической процедуры, а сохранить пространство для переговоров с США по более крупным вопросам — прежде всего торговым, экономическим и военным.

В этом заинтересованы и американцы. Полный отказ в агремане Орельену Лешевалье стал бы серьезным ударом по отношениям двух стран. Но и демонстративная задержка позволяет Вашингтону решить сразу две задачи: показать раздражение Парижем и напомнить союзникам, что политические разногласия могут иметь вполне практические последствия.