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Над Ростовской областью сбито около 150 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили над регионом почти 150 беспилотников. По его словам, налету подвергся город Каменск-Шахтинский и еще семь районов региона.

В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на крышу элеватора — сооружения для хранения зерна. Загорелся кабель. В настоящий момент возгорание ликвидировано, уточнил глава региона.

Как уточнил Юрий Слюсарь, угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется.

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