Правительство и оппозиция Венесуэлы проведут первые переговоры в Каракасе

На следующей неделе в Каракасе пройдут очные переговоры между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы. На встрече они обсудят вопросы помощи пострадавшим от землетрясения, укрепления демократии и политических прав граждан.

«Договорились о первой очной встрече в Каракасе на следующей неделе. Мы разработали рабочую повестку с четкими и измеримыми целями»,— сообщил глава Национальной ассамблеи и главный переговорщик от правительства Венесуэлы Хорхе Родригес (цитата по AFP).

Представителей оппозиции на переговорах представляет Динора Фигера — бывшая председатель Национальной ассамблеи. В 2018 году она была вынуждена покинуть страну.