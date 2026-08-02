Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин записал видеообращение с поздравлением по случаю Дня железнодорожника. Отрасль он назвал стратегически важной и ключевой для России, а современные железные дороги — одним из символов надежности и прогресса.

«В этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом в создании мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту»,— сказал Владимир Путин (запись опубликована на сайте Кремля).

Президент упомянул строительство первой в России высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он также отметил, что работники РЖД оказывают помощь в снабжении войск, которые участвуют в боевых действиях, а также доставляют все необходимое жителям приграничных районов и восстанавливают сообщение с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.