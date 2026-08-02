Поздравление Дмитрия Чернышенко с Днем железнодорожника

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником:

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

— Дорогой Олег Валентинович! Дорогие работники наших железных дорог! Поздравляю с праздником.

Дело, которым вы занимаетесь, очень важное. Без железной дороги нельзя представить рост многих ключевых сфер — туризма, промышленности, коммуникаций.

Вы — в локомотиве развития новых технологий и образования. Помогаете двигать вперед науку. Лучшие технологические и цифровые решения — это РЖД.

Благодарю за поддержку нацпроекта «Молодежь и дети».

А вообще, железнодорожники — романтики, добрые и отзывчивые люди, всегда готовые подставить плечо. Компания и ее сотрудники регулярно помогают нашим Героям — участникам Специальной военной операции — и их семьям. Об этом Вы рассказывали на встрече с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

У РЖД крутые проекты корпоративного волонтерства.

В июне, когда надо было вывезти ребят из «Артека», компания помогла всем благополучно добраться до дома.

Спасибо за Вашу ответственность, неравнодушие и любовь к своей профессии. Желаю здоровья, успехов, благополучия. И никогда не сбавлять скорость!