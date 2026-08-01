В ДНР 10 человек пострадали при ударах беспилотников

10 человек, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части МЧС, пострадали при ударах беспилотников по ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

По данным господина Пушилина, сегодня утром беспилотник ударил по пожарному подразделению, которое направлялось к месту пожара в Волновахском районе. Пострадавшего сотрудника МЧС госпитализировали.

В Центрально-Городском районе Горловки пострадали сотрудники скорой помощи. Дрон ударил по их служебной машине. Водитель получил ранения средней степени тяжести, пострадали также врач и фельдшеры. Ранения средней степени тяжести получил пациент.

При ударе БПЛА по шахте в Калининском районе Горловки пострадала женщина. В Волновахском муниципальном округе при атаке на тепловоз пострадали два мужчины — машинист и помощник машиниста. Еще один человек получил ранения средней степени тяжести при ударе дрона по машине на дороге Кировское — Шахтерск.