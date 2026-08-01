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Под Анапой горят 5 тысяч квадратных метров леса

В лесу в районе села Варваровка близ Анапы начался лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале. Огонь распространился на площади 5 тыс. кв. м.

Фото: Официальный канал мэрии города-курорта Анапа

Фото: Официальный канал мэрии города-курорта Анапа

В тушении пожара участвуют 40 пожарных, силы краевого лесопожарного центра, сотрудники Новороссийского лесничества и добровольцы. Для тушения используют четыре цистерны воды. Из-за труднодоступности местности огнетушащие средства и ранцы доставляют пожарным на мототранспорте.

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