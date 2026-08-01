За день над Россией сбили 152 беспилотников

С 08:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны сбили 152 БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями, Крымом, Башкирией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Оперативный штаб Белгородской области сообщал, что за день пострадали одиннадцать человек. В Курской области при налете БПЛА пострадали пять человек, писал глава региона Александр Хинштейн.