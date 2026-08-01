Четыре человека пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области

В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Женщина ранена при ударе FPV-дрона по частному дому в Краснояружском округе в хуторе Крисаново. У нее диагностировали акубаротравму и касательные ранения лица. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. В Борисовском округе дрон атаковал машину. Мужчина получил осколочные ранения спины, а женщина — ноги. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.

До этого белгородский оперштаб сообщал об одном пострадавшем при ударе дрона по автомобилю в селе Луговка Грайворонского округа. Однако позднее еще один мужчина обратился в центральную больницу с осколочным ранением предплечья. Его отправят на лечение в областную клиническую больницу.