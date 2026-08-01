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Белоусов заявил о продвижении подразделений РФ на запорожском направлении

Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки успешно продвигаются на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в обращении к военнослужащим по случаю взятия села Любицкое в Запорожской области.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на запорожском направлении, приближая день нашей общей победы»,— приводит пресс-служба Минобороны РФ слова господина Белоусова. Министр отметил, что 37-я бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях.

О взятии Любицкого Минобороны сообщило сегодня. В ведомстве добавили, что российские подразделения также заняли Ольговку в Харьковской области.

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