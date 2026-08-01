В ВОЗ предупредили о стремительном распространении Эболы в ДР Конго

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространяется исключительными темпами. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает AFP. ВОЗ призвала расширить меры по реагированию в области здравоохранения.

В ВОЗ назвали вспышку Эболы «крупнейшей зарегистрированной в стране». Она началась 15 мая из-за нового штамма вируса Бундибугио, против которого пока нет сертифицированной вакцины. По состоянию на 30 июля в ДР Конго было зарегистрировано 3605 подтвержденных случаев заболевания этой инфекцией. Из них 1587 были летальными. В ВОЗ отметили, что процент смертности превысил 40%.

В организации предупредили, что вспышка «усиливается, наблюдается устойчивая передача вируса и продолжающийся рост числа зарегистрированных случаев заболевания и смертей». Ее центр располагается в северо-восточной провинции Итури, граничащей с Южным Суданом и Угандой. Вакцину, которую ВОЗ назвала «наиболее перспективной», разработает сингапурская компания Hilleman Laboratories.