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В ВОЗ предупредили о стремительном распространении Эболы в ДР Конго

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространяется исключительными темпами. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает AFP. ВОЗ призвала расширить меры по реагированию в области здравоохранения.

В ВОЗ назвали вспышку Эболы «крупнейшей зарегистрированной в стране». Она началась 15 мая из-за нового штамма вируса Бундибугио, против которого пока нет сертифицированной вакцины. По состоянию на 30 июля в ДР Конго было зарегистрировано 3605 подтвержденных случаев заболевания этой инфекцией. Из них 1587 были летальными. В ВОЗ отметили, что процент смертности превысил 40%.

В организации предупредили, что вспышка «усиливается, наблюдается устойчивая передача вируса и продолжающийся рост числа зарегистрированных случаев заболевания и смертей». Ее центр располагается в северо-восточной провинции Итури, граничащей с Южным Суданом и Угандой. Вакцину, которую ВОЗ назвала «наиболее перспективной», разработает сингапурская компания Hilleman Laboratories.

Фотогалерея

В Восточной Африке распространяется лихорадка Эбола

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Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание с летальностью до 90%. Вирус впервые выявили в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и Южном Судане &lt;br>На фото: пункт пропуска на границе Руанды и ДР Конго

Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание с летальностью до 90%. Вирус впервые выявили в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и Южном Судане
На фото: пункт пропуска на границе Руанды и ДР Конго

Фото: Stringer / Anadolu / Getty Images

Нынешняя вспышка вызвана подтипом Бундибуджио (BDBV), который до этого не проявлялся более десяти лет. В последний раз его фиксировали в Уганде в 2007 и 2012 годах &lt;br>На фото: Евангелический медицинский центр лечения лихорадки Эбола, созданный Минздравом ДРК и ВОЗ в Бунии, эпицентре вспышки в провинции Итури

Нынешняя вспышка вызвана подтипом Бундибуджио (BDBV), который до этого не проявлялся более десяти лет. В последний раз его фиксировали в Уганде в 2007 и 2012 годах
На фото: Евангелический медицинский центр лечения лихорадки Эбола, созданный Минздравом ДРК и ВОЗ в Бунии, эпицентре вспышки в провинции Итури

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Первый известный заболевший — медсестра из Итури, у которой симптомы появились 24 апреля. Женщина скончалась, на похоронах с ее телом контактировало множество людей, что ускорило передачу вируса &lt;br>На фото: волонтеры программы ЮНИСЕФ по повышению осведомленности о борьбе с Эболой в ДРК

Первый известный заболевший — медсестра из Итури, у которой симптомы появились 24 апреля. Женщина скончалась, на похоронах с ее телом контактировало множество людей, что ускорило передачу вируса
На фото: волонтеры программы ЮНИСЕФ по повышению осведомленности о борьбе с Эболой в ДРК

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Члены семьи погибшего от лихорадки в городе Рвампара, ДРК &lt;br>Местные жители сожгли мобильный госпиталь, где лечили пациентов с Эболой, — родственники одного из умерших были возмущены, что им не выдали тело для захоронения по местным обрядам

Члены семьи погибшего от лихорадки в городе Рвампара, ДРК
Местные жители сожгли мобильный госпиталь, где лечили пациентов с Эболой, — родственники одного из умерших были возмущены, что им не выдали тело для захоронения по местным обрядам

Фото: Moses Sawasawa / AP

17 мая ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. Это 17-я зарегистрированная вспышка Эболы в ДР Конго с 1976 года &lt;br>На фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (в центре) в Евангелическом медицинском центре в Бунии

17 мая ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. Это 17-я зарегистрированная вспышка Эболы в ДР Конго с 1976 года
На фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (в центре) в Евангелическом медицинском центре в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

По данным Минздрава ДРК на 29 мая, в стране насчитывалось 125 подтвержденных случаев, включая 17 летальных исходов, а также 906 неподтвержденных (из них 223 смерти). В Уганде — 9 заболевших и один умерший &lt;br>На фото: площадь у центрального рынка в Бунии

По данным Минздрава ДРК на 29 мая, в стране насчитывалось 125 подтвержденных случаев, включая 17 летальных исходов, а также 906 неподтвержденных (из них 223 смерти). В Уганде — 9 заболевших и один умерший
На фото: площадь у центрального рынка в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Вирус передается через кровь, выделения и другие жидкости тела больных животных — особенно плодоядных летучих мышей, шимпанзе, горилл, антилоп. От человека к человеку — при тесном контакте через слизистые или поврежденную кожу

Вирус передается через кровь, выделения и другие жидкости тела больных животных — особенно плодоядных летучих мышей, шимпанзе, горилл, антилоп. От человека к человеку — при тесном контакте через слизистые или поврежденную кожу

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKA / EPA / ТАСС

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Первые симптомы напоминают грипп или дизентерию: высокая температура, слабость, боли в мышцах, фарингит, кашель, затем — диарея и рвота &lt;br>На фото: центр лечения Эболы в Рвампаре

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Первые симптомы напоминают грипп или дизентерию: высокая температура, слабость, боли в мышцах, фарингит, кашель, затем — диарея и рвота
На фото: центр лечения Эболы в Рвампаре

Фото: Moses Sawasawa / AP

Отличительный признак Эболы — геморрагический синдром (внутренние и внешние кровотечения). В среднем умирает около половины заболевших &lt;br>На фото: разгрузка гуманитарной медицинской помощи ЕС в международном аэропорту Буния

Отличительный признак Эболы — геморрагический синдром (внутренние и внешние кровотечения). В среднем умирает около половины заболевших
На фото: разгрузка гуманитарной медицинской помощи ЕС в международном аэропорту Буния

Фото: Moses Sawasawa / AP

Главные препятствия для сдерживания распространения Эболы — сопротивление местных жителей и дезинформация

Главные препятствия для сдерживания распространения Эболы — сопротивление местных жителей и дезинформация

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Сотрудники Красного Креста готовят тело погибшего от Эболы к погребению в Бунии

Сотрудники Красного Креста готовят тело погибшего от Эболы к погребению в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Руанда закрыла границу с ДР Конго, Уганда приостановила авиарейсы и автобусные перевозки. Однако глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал закрытие границ неэффективным — оно дает лишь краткосрочный эффект и толкает людей на нарушение запрета

Руанда закрыла границу с ДР Конго, Уганда приостановила авиарейсы и автобусные перевозки. Однако глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал закрытие границ неэффективным — оно дает лишь краткосрочный эффект и толкает людей на нарушение запрета

Фото: Moses Sawasawa / AP

В России случаев заболевания нет, риски завоза оцениваются как низкие, на границах усилен санитарный контроль. Запущена в производство отечественная тест-система для диагностики штамма Бундибуджио

В России случаев заболевания нет, риски завоза оцениваются как низкие, на границах усилен санитарный контроль. Запущена в производство отечественная тест-система для диагностики штамма Бундибуджио

Фото: Michel Lunanga / Getty Images

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Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание с летальностью до 90%. Вирус впервые выявили в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и Южном Судане
На фото: пункт пропуска на границе Руанды и ДР Конго

Фото: Stringer / Anadolu / Getty Images

Нынешняя вспышка вызвана подтипом Бундибуджио (BDBV), который до этого не проявлялся более десяти лет. В последний раз его фиксировали в Уганде в 2007 и 2012 годах
На фото: Евангелический медицинский центр лечения лихорадки Эбола, созданный Минздравом ДРК и ВОЗ в Бунии, эпицентре вспышки в провинции Итури

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Первый известный заболевший — медсестра из Итури, у которой симптомы появились 24 апреля. Женщина скончалась, на похоронах с ее телом контактировало множество людей, что ускорило передачу вируса
На фото: волонтеры программы ЮНИСЕФ по повышению осведомленности о борьбе с Эболой в ДРК

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Члены семьи погибшего от лихорадки в городе Рвампара, ДРК
Местные жители сожгли мобильный госпиталь, где лечили пациентов с Эболой, — родственники одного из умерших были возмущены, что им не выдали тело для захоронения по местным обрядам

Фото: Moses Sawasawa / AP

17 мая ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. Это 17-я зарегистрированная вспышка Эболы в ДР Конго с 1976 года
На фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (в центре) в Евангелическом медицинском центре в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

По данным Минздрава ДРК на 29 мая, в стране насчитывалось 125 подтвержденных случаев, включая 17 летальных исходов, а также 906 неподтвержденных (из них 223 смерти). В Уганде — 9 заболевших и один умерший
На фото: площадь у центрального рынка в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Вирус передается через кровь, выделения и другие жидкости тела больных животных — особенно плодоядных летучих мышей, шимпанзе, горилл, антилоп. От человека к человеку — при тесном контакте через слизистые или поврежденную кожу

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKA / EPA / ТАСС

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Первые симптомы напоминают грипп или дизентерию: высокая температура, слабость, боли в мышцах, фарингит, кашель, затем — диарея и рвота
На фото: центр лечения Эболы в Рвампаре

Фото: Moses Sawasawa / AP

Отличительный признак Эболы — геморрагический синдром (внутренние и внешние кровотечения). В среднем умирает около половины заболевших
На фото: разгрузка гуманитарной медицинской помощи ЕС в международном аэропорту Буния

Фото: Moses Sawasawa / AP

Главные препятствия для сдерживания распространения Эболы — сопротивление местных жителей и дезинформация

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Сотрудники Красного Креста готовят тело погибшего от Эболы к погребению в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Руанда закрыла границу с ДР Конго, Уганда приостановила авиарейсы и автобусные перевозки. Однако глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал закрытие границ неэффективным — оно дает лишь краткосрочный эффект и толкает людей на нарушение запрета

Фото: Moses Sawasawa / AP

В России случаев заболевания нет, риски завоза оцениваются как низкие, на границах усилен санитарный контроль. Запущена в производство отечественная тест-система для диагностики штамма Бундибуджио

Фото: Michel Lunanga / Getty Images

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