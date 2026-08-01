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Минобороны России отчиталось об ударах по украинским портам Одесса и Николаев

Вооруженные силы России нанесли удар по целям в украинских портах Одесса и Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, в одесском порту были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Они использовались для снабжения ВСУ, подчеркнули в ведомстве. В николаевском порту был нанесен удар по морскому буксиру. Судно было переоборудовано для применения безэкипажных катеров, заявили в российском ведомстве.

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