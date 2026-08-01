Умер бывший генсек ОПЕК Рене Ортис

Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК, бывший министр энергетики Эквадора Рене Ортис. Об этом сообщила пресс-служба организации в X. Господину Ортису было 84 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис

Фото: OPEC Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис

Фото: OPEC

«Оставленное им наследие будет продолжать вдохновлять будущие поколения специалистов в области энергетики по всему миру»,— отмечается в публикации ОПЕК.

Рене Ортис с 1976 по 1978 год представлял Эквадор в Совете экономической комиссии ОПЕК. С января 1979 по июнь 1981 года занимал пост генерального секретаря ОПЕК. Дважды был министром энергетики Эквадора: в конце 1990-х годов и с марта 2020 года по май 2021-го.