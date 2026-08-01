При столкновении трамваев в Улан-Удэ пострадали 11 человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовные дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) часто возбуждаются после ДТП с трамваями, как это произошло в Кемерове в июне 2024 года. В том случае столкновение двух трамваев привело к пострадавшим, а в одном из вагонов на большой скорости отказали тормоза, и из него выпали два пассажира. Позже один из них скончался, а общее число пострадавших превысило 140 человек. Впоследствии по этому делу были арестованы директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании.

Подобные инциденты не единичны. Так, в июле 2024 года в Златоусте Челябинской области столкновение трамваев также привело к гибели пешехода и ранениям семи человек. Предварительной причиной там назвали обрыв буксировочного троса при транспортировке неисправного трамвая.

Проблема износа трамвайного парка может быть фактором, способствующим таким авариям. Например, в Кемерове, по состоянию на июнь 2024 года, износ трамваев достигал 90%, а их возраст — до 40 лет. Тогда после ДТП около 20 трамваев не вышли на линию по техническим причинам.