Финляндия закрыла ворота погранзабора с Россией из-за африканской чумы свиней

Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии закрыл охотничьи ворота в барьерном заборе на границе с Россией. Об этом сообщила 1 августа финская погранслужба.

Решение власти объяснили вспышкой африканской чумы свиней, сообщает Yle. По данным профильных ведомств, в приграничной зоне недавно нашли мертвыми поросят диких кабанов. У животных обнаружили африканскую чуму свиней. Финские эксперты предполагают, что инфекция могла попасть в страну из России.

Финское Агентство безопасности продовольствия запретило охотиться в приграничной зоне, вести лесозаготовку и выгуливать домашних собак. В трехкилометровой зоне от места обнаружения умерших от АЧС поросят запретили собирать ягоды и грибы.